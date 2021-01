"O derradeiro debate está marcado para dia 18 de janeiro, em direto, a partir das 9:00, e com emissão em simultâneo na Antena 1, Renascença e TSF", podendo também ser "seguido nas plataformas digitais de cada estação, via 'streaming' vídeo", adianta o comunicado conjunto.

O debate será moderado pelas jornalistas Natália Carvalho (Antena 1), Eunice Lourenço (Renascença) e Judith Menezes e Sousa (TSF).

"Organizado em conjunto pela Antena 1, Renascença e TSF, o 'Debate das Rádios' em ambiente eleitoral tem este ano a sua quarta edição", tendo começado em 2015 "nas eleições legislativas, com o decisivo frente-a-frente entre António Costa e Pedro Passos Coelho, e prossegue agora com o último debate das presidenciais 2021, com a presença do conjunto dos candidatos".

As três rádios, em conjunto, somam mais de 14% de audiência acumulada de véspera, atingindo diariamente mais de 1,2 milhões pessoas.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).