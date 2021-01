A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, manifestou hoje preocupação com as dificuldades sobre os votos em lares e de eleitores em confinamento, defendendo soluções para que todas as pessoas possam exercer este direito em igualdade.

Durante uma visita a um restaurante em Setúbal, no âmbito da campanha oficial às eleições presidenciais de domingo, Marisa Matias foi questionada sobre as dificuldades e baixa adesão da recolha de votos em lares e de eleitores em confinamento, que começou hoje. "Acompanho com preocupação. Acho que nós devemos ter sempre circunstâncias e pensar e estudar formas de maneira a que toda a gente possa exercer o direito de voto em igualdade, mesmo em tempos tão difíceis como estes", respondeu. De acordo com a recandidata a Belém, "houve muita preparação que foi feita" para estas eleições em período pandémica, reiterando que "para quem puder ir votar as condições sanitárias estão garantidas". "Preocupa-me muito que haja pessoas que não possam exercer o seu direito de voto e espero que se encontrem medidas até lá para que isso aconteça", apelou. Para Marisa Matias, já que foram criadas "condições para que as pessoas em confinamento possam votar" é preciso "tentar encontrar medidas para que não seja a burocracia a impedir que, pessoas que entraram nessa situação que não estavam antes dos prazos estarem definidos, possam também exercer o seu direito de voto". "O que não correu tão bem no dia do voto antecipado tem obrigação de correr bem no dia do voto", insistiu. A inscrição para o voto antecipado, sobretudo dos doentes com covid-19, motivou várias reclamações à Comissão Nacional das Eleições, de eleitores que se queixavam de informações incompletas sobre os prazos. Só podiam fazer o pedido para o voto antecipado em confinamento os eleitores a quem tivesse sido decretado confinamento pelas autoridades de saúde pública até quinta-feira, 14 de janeiro, dez dias antes das presidenciais. É o que estipula a lei aprovada em outubro, no parlamento, que regula o direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório, devido à pandemia da doença covid-19, em atos eleitorais e referendários em 2021. O que quer dizer que quem foi confinado a partir de sexta-feira, seja por estar doente seja por isolamento profilático (devido a um contacto com uma pessoa infetada), já não pode pedir para votar antecipadamente. As eleições presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral começou em 10 de janeiro e decorre até sexta-feira, com o país a viver sob medidas restritivas devido à pandemia. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).