A informação, divulgada à agência Lusa pela autarquia do Baixo Mondego, foi comunicada aos grupos de apoio ao processo eleitoral do concelho pelo presidente do município, numa reunião, por videoconferência, realizada na quinta-feira.

Emílio Torrão (PS) informou que os testes rápidos de antigénio (TRAG) vão ser feitos em regime ‘drive-thru’ [teste feito sem ter de sair do seu automóvel], na manhã de sábado, no Centro Náutico local.

"A Câmara Municipal está a fazer um grande esforço interno para que tudo corra bem, com toda a segurança, nas eleições presidenciais", garantiu o autarca.

De acordo como município, os membros das mesas de voto e presidentes da Junta de Freguesia, num total de mais de 200 pessoas, deverão fazer-se acompanhar do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e o cartão de utente para serem testados.

“Toda a ação de testagem foi articulada com a autoridade local de saúde”, acrescentou.

Câmaras de Tondela e de Mortágua testam membros das mesas de voto

As Câmaras de Tondela e de Mortágua, no distrito de Viseu, vão fazer testes à covid-19 a todos os elementos das mesas de voto das eleições presidenciais, que se realizam no domingo.

No concelho de Tondela, os cerca de 330 membros das mesas de voto "terão a oportunidade de fazer, caso assim o entendam, um teste rápido de despistagem", refere a autarquia, em comunicado.

Os testes rápidos realizam-se no sábado à tarde, no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela.

"Esta medida serve para promover um clima de tranquilidade e segurança no seio dos membros que estarão durante todo o dia nas mesas de voto, mas também junto dos cerca de 25 mil eleitores do concelho", justifica.

A autarquia decidiu ainda "entregar a cada eleitor uma caneta para usar no ato eleitoral, que depois deverá levar consigo", acrescenta.

No concelho de Mortágua, a Proteção Civil municipal está já a fazer testes de PCR (vulgo testes de zaragatoa) a todos os elementos que vão integrar as mesas de voto, num total de 75.

O objetivo é "que todos possam participar no ato eleitoral em segurança", justifica.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral termina na sexta-feira. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), o ex-militante do PS Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans e presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

(Artigo atualizado às 10:59)