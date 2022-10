“Estou ansioso pelo meu encontro com o Presidente Volodymyr Zelensky, em Kiev, e com a população do norte do país, onde quero ter uma ideia da sua vida num momento de guerra”, afirmou, citado numa nota enviada pela porta-voz.

Antes de se encontrar com Zelensky, Steinmeier visitará a pequena cidade de Korjukiwa (no norte do país, perto da fronteira com a Bielorrússia), que tinha sido ocupada por tropas russas.

A cidade, agora libertada, enfrenta o frio, já que as suas infraestruturas foram destruídas. O Presidente alemão vai oferecer à cidade ajuda para recuperar as infraestruturas energéticas.

“A minha mensagem aos ucranianos: podem contar com a Alemanha! Continuaremos a apoiar a Ucrânia: militarmente, politicamente, financeiramente e a nível humanitário”, sublinhou.