Frank-Walter Steinmeier assinala hoje no Porto o segundo dia de visita a Portugal, feita a convite do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, e começa a jornada no auditório da UPTEC, onde vai ser recebido pelo reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo e assiste à apresentação de cinco empresas incubadas no Parque de Ciência e Tecnologia, com atividades em áreas tão diversas como o software, a energia e a engenharia aerospacial, divulgou a instituição.

No auditório do UPTEC, Frank-Walter Steinmeier vai assistir, pelas 10:50, a dois minutos de apresentação de cinco empresas, nomeadamente a Addvolt (que desenvolveu uma tecnologia para produzir energia em camiões) e a Bottlebooks (criada em 2014 na Alemanha e instalada no Porto há cerca de um ano).

De acordo com o UPTEC, a Bottlebooks permite ao negócio de bebidas trocar informações de produtos e perfis num formato padrão, e é usada por “mais de 8.000 produtores, importadores, retalhistas, distribuidores e associações de mais de 42 países que estão a trocar informações comerciais”.

Segundo o programa divulgado pela instituição, o PR alemão vai ainda conhecer a XING, também de origem alemã, que abriu um novo centro de tecnologia no Porto no fim de 2017 e a Fibersail, que atua na área monitorização da condição de estruturas críticas como turbinas eólicas.

A FASTinov, outra das empresas que vai ser apresentada ao PR alemão, desenvolveu uma tecnologia disruptiva, já patenteada, para a realização de testes de suscetibilidade antimicrobiana, estando agora “em condições de avançar para a validação do protótipo e para a produção a uma escala industrial”, descreve o UPTEC.