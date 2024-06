“Denunciamos os movimentos irregulares de certas unidades do Exército boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu Arce na rede social X.

A agência EFE descreveu que um tanque derrubou as portas da sede do executivo e entrou, após o comandante geral do Exército, Juan José Zuñiga, ter ameaçado assumir o Governo.

O ex-Presidente boliviano Evo Morales afirmou entretanto que um golpe de Estado está em preparação.

“Neste momento, militares e tanques das Forças Armadas estão posicionados na Praça Murillo”, no centro de La Paz, escreveu nas redes sociais.

Morales apelou aos movimentos sociais para “defenderem a democracia”.

Segundo a EFE, os militares na Praça Murillo estão armados, encapuzados e com caixas de munições de gás lacrimogéneo e já se registam vários feridos.

Entrentanto, o presidente da Bolívia, Luis Arce, mostrou-se vitorioso após a tentativa de golpe de Estado por parte dos militares que se posicionaram por várias horas com tanques em frente à sede do governo, no centro de La Paz, antes de abandonar o local.

"Ninguém tira a democracia que conquistámos (...) Estamos certos de que vamos continuar e vamos seguir o nosso trabalho", afirmou Arce.