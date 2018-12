A visita de Xi Jinping vem antecipar o arranque do ano da China em Portugal e preparar a comemoração de 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

A visita foi anunciada em junho por Marcelo Rebelo de Sousa, que classificou o encontro como “muito importante” e um espelho da “capacidade de diálogo e de entendimento” entre os dois países.

Xi Jinping vai reunir-se com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.

O Presidente da República Popular da China vem acompanhado da primeira-dama, Peng Liyuan, e de uma extensa delegação, que inclui o membro do Gabinete Político do Comité Central do Partido Comunista Chinês, Yang Jiechi, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Conselheiro de Estado, Wang Yi, e o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma - o órgão máximo de planeamento económico do país -, He Lifeng.

Numa nota publicada no site da Presidência da República Portuguesa, pode ler-se que o programa desta visita de Estado "ilustra a proximidade e a partilha entre os povos português e chinês ao longo de cinco séculos de História e o modo como têm sabido explorar plenamente o enorme potencial que a Parceria Estratégica luso-chinesa encerra, em benefício dos dois povos".

No âmbito desta visita oficial, está prevista a assinatura de um total de 19 instrumentos legais que "culminam um processo de intensa negociação bilateral em áreas que vão da Cultura à Ciência e da Agroindústria ao Comércio", refere a nota.

Para as 11:00 desta terça-feira está marcada a cerimónia oficial de boas-vindas a Xi Jinping, na Praça do Império, perto do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, seguindo-se a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões.

O Presidente chinês chegará pelas 16.00 ao Palácio de Belém, onde irá assinar o livro de honra e reunir-se com Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao final do dia, o chefe de Estado português oferece um jantar a Xi Jinping no Palácio Nacional da Ajuda.

A última vez que um chefe de Estado chinês visitou Portugal foi em novembro de 2010, quando o então Presidente Hu Jintao esteve em Lisboa.