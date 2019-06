"Ou é agora ou no fim do ano não temos tempo, em termos orçamentais, de preparar tudo para acomodar a empresa. É uma grande oportunidade. Espero que a STCP esteja municipalizada antes das férias do verão", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, que é também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, à margem da reunião do executivo municipal.

O presidente da AMP revelou à agência Lusa que esta manhã decorreu uma reunião da Unidade Técnica de Serviços, estrutura que junta os seis concelhos abrangidos pela STCP, tendo resultado "a constatação de que todos os municípios estão disponíveis" para a municipalização.

"Agora, de forma vinculativa, cada um tem de fechar o processo dentro da sua câmara. O processo já avançou no Porto e hoje, nesta reunião [de câmara], anunciei o objetivo e fechei o processo. Portanto, Porto e Gaia fecharam e acredito que durante esta semana, no máximo no início da próxima, fique fechado em outros municípios", declarou o autarca.