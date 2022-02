A presidente da câmara baixa do Congresso norte-americano salientou o que, apesar das diferenças, EUA e Israel têm em comum, nomeadamente, o desejo de refrear as capacidades nucleares do Irão e de encontrar um caminho para a paz com os palestinianos.

“Os EUA continuam blindados – continuo a usar essa palavra – no apoio à segurança de Israel e à estabilidade regional”, disse Pelosi, que falava ao lado do seu homólogo Mickey Levy, presidente do Knesset.

A visita de Pelosi surge num momento tenso na relação entre os dois países, com o Presidente dos EUA, Joe Biden, favorável a renovar o acordo nuclear iraniano após o ex-Presidente Donald Trump, com forte encorajamento do então primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter retirado os Estados Unidos do pacto.

Israel diz que não ficará vinculado a qualquer acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e admite tomar medidas militares, se necessário, para impedir o Irão de obter armas nucleares.

Pelosi disse que Israel e os EUA continuam preocupados com a mesma ameaça do Irão e dos seus apoiantes e falou do compromisso da administração Biden com o Estado palestiniano, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, se opõe à ideia.

“A nossa delegação também está aqui para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com uma solução justa e duradoura de dois Estados, que reforçe a estabilidade e a segurança para Israel, os palestinianos e seus vizinhos”, disse Pelosi.