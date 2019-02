O independente respondia ao deputado do grupo municipal do PS Rui Laje que considerou que esta proposta é mais um repudio “precipitado” e “pouco razoável” à lei quadro da descentralização.

Rui Moreira falava na Assembleia Municipal do Porto que aprovou a rejeição da transferência das competências de vários diplomas e onde reiterou que a autarquia não passa ‘cheques em branco’.

Na resposta, o presidente da autarquia aconselhou o deputado Rui Laje a falar com os autarcas socialistas, nomeadamente, a Câmara de Gaia, a maior autarquia socialista da Área Metropolitana, e que recusou todas as competências.

“Ficar a tratar do Ajax, das vidraças partidas, dos centros de saúde, do pessoal auxiliar, não saber quanto é que me vão dar e não poder dizer que o centro da saúde tem que estar aberto das tantas às tantas (…) se isto é descentralização, estamos conversados” disse.

O autarca deu até o exemplo do Centro de Saúde de Azevedo que, segundo o mesmo, continua a aguardar resposta da ministra da Saúde.

“A Câmara do porto está interessada manter o Centro de Saúde em Azevedo, está disponível para investir naquele equipamento. Até agora a direção regional não sabe se a ministra quer manter o centro aberto e nem quer que a câmara faça obras”, explicou.