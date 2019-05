“A Rússia transformou a Ossétia do Sul numa base militar”, disse a chefe de Estado da Geórgia durante as festas de celebração do Dia da Independência, que aconteceram hoje em Tbilisi.

A Ossétia do Sul, assim como a Abecácia (outra região separatista da Geórgia), foi reconhecida como um Estado independente por Moscovo após a guerra russo-georgiana em agosto de 2008.

“A nossa independência não pode ser completa enquanto os nossos concidadãos permanecerem reféns do violento regime da Rússia”, observou a presidente e comandante suprema das Forças Armadas da Geórgia.

Salomé Zurabishvili criticou ainda para a “política de russificação” que tem sido levada a cabo por Moscovo, por representar uma ameaça para o povo da Ossétia do Sul e da Abecácia.