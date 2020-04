“Tendo presente os sacrifícios consentidos pelo povo da Guiné-Bissau para a realização da revolução de Abril, nós os guineenses assumimos esta comemoração como parte da nossa história comum, momento indelével da nossa memória coletiva e marco incontornável da vossa liberdade e da nossa independência”, escreve Umaro Sissoco Embaló, numa mensagem enviada ao seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da Guiné-Bissau felicita “o povo irmão e amigo de Portugal pelas conquistas de Abril”, que ao longo dos anos se foram traduzindo “em paz, liberdade e contínuo progresso para o povo português”.

Umaro Sissoco Embaló destaca a “indissolúvel fraternidade e amizade” que unem os dois povos e deseja “as mais calorosas felicitações do povo da Guiné-Bissau” ao Governo e aos portugueses.

“Convicto de que, finalmente, uma nova era se abre para o estreitamento da nossa secular amizade e concretização do vasto potencial de cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau”, precisa ainda Umaro Sissoco Embaló na mensagem que enviou a Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião do 46.º aniversário do 25 de Abril.