O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, declarou hoje que as autoridades têm sob controlo a capital do país, Jacarta, depois dos tumultos provocados pelos protestos dos apoiantes do seu rival nas eleições presidenciais do mês passado.

Segundo a polícia, seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em tumultos que começaram na noite de terça-feira, após a divulgação dos resultados oficiais das eleições, mostrando a vitória de Widodo para um segundo mandato presidencial. "Vou trabalhar em conjunto com qualquer um para fazer avançar este país, mas não vou tolerar que ninguém atrapalhe a segurança, os processos democráticos e a unidade de nossa amada nação", disse Widodo, ladeado por seu chefe militar e outros líderes. Os defensores do ex-general das forças especiais Prabowo Subianto queimaram veículos e atiraram pedras e coquetéis 'molotov' contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Segundo a polícia, o tumulto foi planeado e não espontâneo. Subianto recusou-se a admitir a derrota para Widodo na eleição de 17 de abril, declarando-se o vencedor do sufrágio e planeia recorrer aos tribunais.