O Presidente da República justificou hoje a promulgação do decreto sobre imigração, com a "urgência regularizar dezenas de milhares de imigrantes" em Portugal e por isso considera sensato que "a bola de neve não continue a crescer" no que toca às manifestações de interesse de quem entra em Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, intervém na sessão de encerramento do Congresso do centenário da Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), em Setúbal, 25 de maio de 2024. RUI MINDERICO/LUSA Lusa