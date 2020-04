"O estado de emergência cessará a sua vigência após esta segunda renovação no dia 2 à meia-noite. Espera-se não ser necessário no futuro recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o chefe de Estado, que falava aos jornalistas no Infarmed, em Lisboa, Portugal vai entrar agora numa "terceira fase" do combate à propagação da covid-19, que "continua a ser de controlo da situação", mas com "uma retoma ou uma abertura - qualquer dos termos se pode aplicar - por pequenos passos".

Evitando "facilitismos", estes pequenos passos serão "avaliados permanentemente, pelos especialistas e depois pelos políticos".

Estas declarações do Presidente da República foram proferidas depois da reunião no Infarmed, em Lisboa, onde Marcelo, o primeiro-ministro, representantes de partidos e parceiros sociais se reuniram com especialistas para analisar a situação epidemiológica da Covid-19, antes do Governo anunciar as medidas de "reabertura" do país.

A reunião ocorre dois dias antes do Conselho de Ministros de quinta-feira, onde serão decididos pelo Governo quais os setores da economia que vão retomar a atividade no dia 4 de maio e nas quinzenas seguintes.

Segundo o que decide ontem o primeiro-ministro, a intenção do Governo, é “fixar o calendário para o que pode abrir a 4 e a 18 de maio e a 1 de junho” e, no final de maio, “voltar a fazer uma avaliação em relação ao conjunto de outras atividades”.

Na sexta-feira, o Governo admitiu estar a equacionar declarar a situação de calamidade por causa da pandemia de covid-19 a partir de 3 de maio, quando cessar a vigência do terceiro período de estado de emergência em Portugal.

Esta informação sobre o período seguinte ao previsível fim do estado de emergência foi transmitida à agência Lusa por fonte do executivo, depois de o jornal ‘online’ Observador ter avançado com esta notícia.

Ao falar ontem sobre essa hipótese, António Costa insistiu que “o fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade”, nem “o fim da emergência que constitui a Covid-19″.