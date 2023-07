Marcelo Rebelo de Sousa irá receber os partidos no Palácio de Belém, em Lisboa, por ordem crescente de representação parlamentar, começando pelo Livre, às 14:30, e seguindo-se PAN, às 15:30, Bloco de Esquerda, às 16:30, e PCP, às 17:30.

As audiências prosseguirão na segunda-feira, com os restantes partidos representados na Assembleia da República: Iniciativa Liberal, às 17:00, Chega, às 18:00, PSD, às 19:00, e PS, às 20:00.

Em 25 de maio, durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa, o chefe de Estado anunciou que iria ouvir os partidos com assento parlamentar em julho "para fazer o balanço da sessão legislativa" e para os ouvir "sobre a situação económica, social e política", audiências a que atribuiu um caráter habitual, observando que já não os ouvia "há meses".

O Presidente da República acrescentou que, "depois, perto do final de julho", iria reunir o Conselho de Estado "sobre a situação portuguesa".

Relativamente às audiências aos partidos, disse que a sua intenção era ouvi-los sobre "tudo o que é trabalho do parlamento e tudo o que é a análise da situação política".

Numa altura em que os trabalhos parlamentares "já estão no fim, e tudo aquilo que tem sido objeto de debate no parlamento – leis, comissões de inquérito –, tudo isso já chegou ao fim", será possível fazer uma análise "com um distanciamento apreciável", considerou.

As audiências aos partidos vão começar precisamente no dia seguinte à discussão e votação na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP do respetivo relatório e propostas de alteração apresentadas pelos partidos.

Quanto à reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que deveria acontecer depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República, que está marcado para 20 de julho.