Numa cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o Tenente-general José Augusto de Barros Ferreira, o Tenente-general Francisco Xavier Ferreira de Sousa e o Tenente-general Hermínio Teodoro Maio com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, de acordo com uma nota publicada na página na Internet da presidência.

Nessa cerimónia, impôs ainda a Medalha de Mérito Militar, classe Grã-Cruz, ao Tenente-general Rui Davide Guerra Pereira e ao Tenente-general Eugénio Francisco Nunes Henriques, pode ler-se.

Também hoje, o chefe de Estado português condecorou Alberto de Sousa Martins, o rosto da revolta académica em 1969.

“Na altura em que se assinalam os 55 anos da Crise Académica de 1969, o Presidente da República condecorou, em cerimónia no Palácio de Belém, Alberto de Sousa Martins, Presidente da Associação Académica de Coimbra na altura, com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo”, refere a presidência, num outro comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou ainda, a título póstumo, o arquiteto João José Sousa Araújo, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, tendo recebido as insígnias a filha do homenageado.

Já Ana Francisca Machado Jorge e Jorge Manuel Rasteiro Bonifácio, os dois mais antigos trabalhadores do Instituto Português de Oncologia, foram condecorados com o grau de Oficial da Ordem do Mérito.

O Presidente da República condecorou também hoje a Rádio Renascença com o grau de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, tendo recebido as insígnias “o Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, Cónego Paulo Franco, na presença do Cardeal Dom Américo Aguiar”, salientou a presidência também em comunicado.

Foi ainda condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa a Universidade do Minho, com o grau de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, tendo recebido as insígnias o reitor da instituição, Rui Vieira de Castro.