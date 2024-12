De acordo com o portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao cemitério dos Prazeres, em Lisboa, tendo depositado um coroa de flores no jazigo da família do antigo chefe de Estado (1986/1996) e primeiro-ministro de três governos constitucionais (1976/1978, 1978 e 1983/1985).

Esta tarde, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Presidente da República encerra uma conferência no âmbito do centenário do nascimento de Mário Soares, onde também discursam o chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Nesta sessão, serão também transmitidas mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do líder histórico dos socialistas espanhóis e antigo primeiro-ministro de Espanha, Felipe González.

Na sexta-feira, no encerramento da sessão solene dedicada ao fundador do PS, no parlamento, o Presidente da República homenageou "a vida singular, irrepetível" de Mário Soares, "sempre livre, sempre igualitário, sempre anti-xenófobo", e considerou que sem ele a liberdade e a democracia em Portugal teriam esperado mais.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou essa sessão como exemplo da liberdade que o antigo chefe de Estado ajudou a criar.

"Sem ele, Mário Soares, não seria possível uma sessão evocativa tão livre como de hoje: uns livremente evocando mais os seus méritos, outros evocando livremente os seus deméritos. Uns louvando a democracia que ajudou a construir, outros querendo outro futuro que não o que ele sonhou", afirmou.

"Foi isso, a liberdade e a democracia, que ele ajudou a criar. Foi isso que permitiu este parlamento livre e a sessão solene que estamos a viver", acrescentou.

Mário Soares nasceu em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu em 07 de janeiro de 2017, aos 92 anos, em Lisboa.

Advogado, combateu a ditadura do Estado Novo, foi fundador e primeiro líder do PS. Regressado do exílio, em França, após o 25 de Abril de 1974, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e Presidente da República, durante dois mandatos, entre 1986 e 1996.