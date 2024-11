O líder do Chega, André Ventura, após reunir com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (ausente da fotografia), no âmbito das audiências aos partidos políticos representados na Assembleia da República, na sequência das eleições legislativas de 30 de janeiro, no Palácio de Belém, Lisboa, 02 de fevereiro de 2022. O Partido Socialista (PS) venceu as eleições legislativas 2022, com maioria absoluta, tendo elegido 117 deputados. MÁRIO CRUZ/LUSA

Lusa