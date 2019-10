A cerimónia, o sexto consistório ordinário público do pontificado de Francisco, começou às 16:00 locais (menos uma hora em Lisboa), com uma saudação dos novos cardeais ao Papa, seguindo-se uma oração e a leitura do Evangelho.

Francisco fez depois a leitura, em latim, da "fórmula de criação" e elencou os nomes dos novos cardeais, que fazem nesta altura a profissão de fé e o juramento de fidelidade e obediência ao pontífice e aos seus sucessores.

Tolentino Mendonça, que é o responsável pelo Arquivo Secreto e Biblioteca Apostólica do Vaticano, foi o segundo de uma lista de 10 cardeais eleitores a ser criado cardeal e passará a usar as habituais vestes, cuja cor vermelha distingue os cardeais.

Outros três símbolos, além do solidéu vermelho e da cruz peitoral, distinguem um cardeal e que são entregues pelo Papa: o barrete vermelho, o anel e a bula.

Na celebração, seguiu-se a imposição do barrete cardinalício aos novos cardeais, que simboliza a prontidão para agir com coragem, até com derramamento de sangue, para a defesa da fé cristã, para a paz e tranquilidade dos cristãos, e para a liberdade e crescimento da Igreja Católica.

Já o anel é expressão de uma união mais forte entre o cardeal e a Igreja.

A cada cardeal é ainda entregue a bula de nomeação e atribuída a titularidade de uma igreja de Roma, que reforça a estreita união que os cardeais possuem com o Papa.

À posse de Tolentino Mendonça assistiram dezenas de portugueses e, em representação do Governo, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, assim como o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.