De acordo com Fernando Frutuoso de Melo, que falava aos jornalistas à entrada do Hospital de Santa Cruz, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa "chegou a desmaiar, mas recuperou rapidamente".

"Está conscientíssimo, aliás, posso-lhe dizer que me ligou do telemóvel da ambulância, portanto, está perfeitamente", referiu o chefe da Casa Civil do Presidente da República.

"Nem queria que anulássemos a agenda da tarde", acrescentou.

Segundo Frutuoso de Melo, a situação "parece um simples desmaio, mas obviamente os médicos vão fazer os exames todos que acham necessários" e depois "em função disso os médicos decidirão" o que deve ser feito.

A indisposição de Marcelo Rebelo de Sousa aconteceu no fim de uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada, que não constava da sua agenda enviada à comunicação social.

Nesta visita, estava acompanhado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Para hoje, às 17:00, o chefe de Estado tinha prevista uma iniciativa com alunos no Jardim Botânico Tropical, em Lisboa.