Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o bombeiro, que ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM, morreu de doença súbita.

"O Presidente da República lamenta o falecimento do bombeiro João Silva, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, ocorrida no contexto do combate ao incêndio rural que decorre em Oliveira de Azeméis", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já falou ao telefone com a viúva e com o comandante dos bombeiros, endereçando à família enlutada as sentidas condolências, manifestando a sua solidariedade aos amigos próximos e, particularmente, aos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta".

Duas das três frentes do incêndio que lavra em Oliveira de Azeméis continuavam ativas pelas 07:30 de hoje e uma já estava "mais controlada", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução.

Este e outros incêndios que lavram no distrito de Aveiro estão hoje a motivar cortes nas autoestradas A1, A25 e A29 e a GNR a apelou aos automobilistas para que não circulem nas zonas dos fogos.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 09:45 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 57 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo; Sever do Vouga, com 164 operacionais, 56 veículos e um meio aéreo; e Oliveira de Azeméis, com 517 operacionais, 164 veículos e quatro meios aéreos.