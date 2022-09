Os novos governantes tomaram posse numa curta cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, que começou com cerca de 15 minutos de atraso e terminou pouco depois das 19:50, em que estiveram presentes o primeiro-ministro e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Miguel Alves, até agora presidente da Câmara Municipal de Caminha, tomou posse como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro – cargo que António Costa optou inicialmente por não ter na orgânica deste seu terceiro executivo, constituído em 30 de março.

Para a equipa do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, entraram Ricardo Mestre como secretário de Estado da Saúde e Margarida Tavares como secretária de Estado da Promoção da Saúde.

No anterior Governo, as funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro foram desempenhadas por Tiago Antunes, que neste executivo transitou para o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

António Costa retoma agora esta solução, cinco meses e meio após a formação do XXIII Governo Constitucional.