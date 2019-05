Numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa solidariza-se com a família do empresário que residia na região de Los Teques, a sul de Caracas, zona onde vive uma significativa comunidade portuguesa.

"À família e amigos, em particular, e a toda a comunidade portuguesa da localidade de Los Teques, onde residia, o Presidente da República expressa o seu apoio sentido", lê-se na nota.

Hoje, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, adiantou à agência Lusa que o empresário português, que ainda foi transportado para o hospital, foi atingido a tiro depois de uma tentativa de assalto, em que existiu alguma resistência.

José Luís Carneiro esclareceu ainda que a morte do português nada teve que ver com a situação política atual na Venezuela e que o assalto foi feito por um grupo que tem realizado vários assaltos nos últimos tempos.