“Mesmo com esta entrada [de um novo diploma], que ocorreu ontem ou anteontem, tenciono, até ao fim do dia 23, ter tomado a decisão”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração da Casa Museu de Aristides Sousa Mendes, no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu.

“Eu já disse que era na próxima semana. Depois de já termos falado, entrou mais um diploma também sobre matéria de impostos”, justificou.

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que a decisão ainda não foi tomada porque têm entrado sucessivamente diplomas novos sobre esta matéria.

"Não está a ser difícil. Como entra matéria nova, tenho que tomar em consideração a matéria nova”, concluiu.