Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de João Semedo e envia à família as mais sentidas condolências".

O chefe de Estado - que se encontra em Cabo Verde, na ilha do Sal, para participar na XII Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - já ligou à coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, a dar as condolências, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência da República.

"Médico de profissão e defensor do Serviço Nacional de Saúde, João Semedo foi um homem de causas, politicamente empenhado desde muito jovem, com um ativismo político anterior ao 25 de Abril. Militante do PCP durante muitos anos, partido que abandonou no início da década de noventa, chegou mais tarde a coordenador do Bloco de Esquerda", refere o Presidente da República, na nota hoje divulgada.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que "foi pelas escolhas que fez" que João Semedo "se destacou, sempre com uma afabilidade acentuada, convencendo pelo exemplo, afirmando-se pela força do seu pensamento lúcido e clarividente".