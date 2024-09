O Presidente das Comoros, uma ilha-nação no Oceano Índico, ficou "ligeiramente ferido" num ataque com uma faca, enquanto participava no funeral de um líder religioso, na sexta-feira, revelou hoje o seu gabinete.

Os ferimentos do Presidente, Azali Assoumani, não foram graves, pelo que já regressou a casa, informou o seu gabinete em comunicado, citado pela Associated Press. Segundo a agência France-Presse, o autor do ataque morreu, na sexta-feira, anunciou hoje o procurador de Moroni, durante uma conferência de imprensa na capital do pequeno arquipélago do Oceano Índico. “Foi isolado numa sala para que se pudesse acalmar ontem (sexta-feira) depois da sua detenção. Os investigadores encontraram-no esta manhã inanimado. Um médico declarou o seu óbito”, afirmou o procurador Ali Mohamed Djounaid, no tribunal de Moroni. “Foi aberta uma investigação para determinar as causas” da sua morte, acrescentou. O ministro do Governo, Aboubacar Said Anli, afirmou hoje que um civil também ficou ferido durante o ataque, quando tentava proteger o Presidente. Assoumani foi reeleito Presidente das Comoros, em janeiro, numa votação que os partidos da oposição consideraram fraudulenta. Pelo menos uma pessoa morreu nos distúrbios após as eleições. Assoumani, de 65 anos, é um antigo líder militar que chegou ao poder nas Comoros através de um golpe de Estado em 1999. O país, constituído por um arquipélago ao largo da costa oriental de África, sofreu mais de uma dezena de golpes ou tentativas de golpe desde a sua independência de França, em 1975.