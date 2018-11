Segundo João Lourenço, no âmbito desta linha de financiamento de Portugal a empresas portuguesas em Angola — da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) – 36 projetos estão já concluídos, 11 estão em fase de execução e 12 “aguardam pela assinatura dos respetivos contratos de financiamento”.

Dirigindo-se a empresários presentes na sessão de encerramento do Fórum Económico Portugal — Angola, que decorreu na Alfândega do Porto, o Presidente admitiu que “a crise económica e financeira internacional teve consequências na cooperação entre os dois países”.

Angola “em — era o 4.º maior cliente de Portugal, passando depois para 6.º e mais recentemente para 8.º, em 2016″, lembrou.

João Lourenço salientou, no entanto, que “as dívidas entretanto contraídas por empresas angolanas, uma vez certificadas pelo Ministério das Finanças e pelo Banco Nacional de Angola, têm vindo gradualmente a ser saldadas num ritmo considerado satisfatório pelas partes”.

O chefe de Estado angolano reafirmou que, além da modalidade de pagamento por via da transferência bancária, este pode também ser feito com recurso às obrigações do tesouro, compensação fiscal e “soluções que integram as três componentes já referidas”.

“Pensamos, por isso, que o atual estado da economia angolana é animador e as projeções de vários organismos independentes indicam um crescimento médio real de 3% para os próximos quatro anos. Isso significa que o investimento tenderá a crescer e se poderão aproveitar as vantagens para expandir os negócios e o comércio feitos em Angola para os mercados da áfrica central e austral”, adiantou.

O Presidente afirmou que, “com a criação pelo executivo angolano de condições de natureza política, macroeconómica e de regulamentação de investimentos, com o empenho com que tem estado a por freio às práticas lesivas do erário publico e a combater a corrupção e a imunidade”, julga estarem “superadas as razões que levavam muitos homens de negócio portugueses a abrandar o ritmo e volume dos seus investimentos em Angola”.

“Os novos procedimentos para atribuição de vistos para os investidores e turistas também ajudam a criar um melhor ambiente de negócios”, disse, referindo-se à aprovação recente do “visto do investidor”.