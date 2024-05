“A lentidão do funcionamento do IHRU é um problema complicadíssimo que o Governo tem em mãos”, disse o autarca, que defende uma “reforma profunda” da instituição que vai tardando.

Ribau Esteves falava durante uma visita ao andar modelo de construção de HCC na Quinta da Pinheira, em Aradas, um investimento privado de cerca de 70 milhões de euros para construção de 320 apartamentos de tipologias T1, T2 e T3.

Segundo a construtora, o primeiro bloco, com 32 apartamentos já todos vendidos, vai ficar concluído antes do mês de agosto e o lote 2, com 112 apartamentos, está a terminar a parte da estabilidade e deverá ficar concluído em agosto de 2025.

Neste momento, a construtora está a iniciar as fundações do lote 4 que está dependente de uma certificação do HCC do IHRU, que permite aceder aos benefícios fiscais, nomeadamente o IVA reduzido de 6%.

“O pedido de certificação do lote 4 foi feito em novembro do ano passado. Há seis meses que a empresa vem sistematicamente solicitando a certificação para não parar a obra”, desabafou o administrador da construtora, Aristides Alferes.

Durante a visita ao andar modelo, Ribau Esteves disse estar surpreendido com a qualidade da construção, afirmando que “é muito melhor” do que o que imaginava.

Para além deste empreendimento, estão em marcha outros investimentos em HCC em Aveiro que deverão dotar o município com mais quase 600 fogos, nos próximos três anos, um valor que não resolve as carências nesta área.

“Temos humildemente a consciência que vamos precisar de muito mais em todos os setores da habitação, porque a pressão da procura no nosso município é crescente”, disse o autarca.

Ainda na mesma ocasião, Ribau Esteves deu conta do acordo alcançado com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e a Infraestruturas de Portugal para fazer a ligação direta da variante à EN 235 à zona onde se encontra a urbanização da Quinta da Pinheira, concluindo um processo que foi “muito difícil”.

“Finalmente, depois de cinco anos de luta, conseguimos essa autorização”, disse o autarca, adiantando que ainda falta a autorização do projeto de execução.