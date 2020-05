“Sabíamos que havia casos de contaminação no seio da população, na altura com um óbito oficial e que alguns quadros de saúde tinham sido afetados ao Hospital Dr. Ayres de Menezes, mas estávamos longe de imaginar que o nível de contaminação fosse tão elevado”, disse Evaristo Carvalho.

O chefe de Estado são-tomense convocou hoje uma reunião dos órgãos de soberania, o segundo em cinco dias, e convidou representantes em São Tomé e Príncipe da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para analisar a situação “muito preocupante” da doença no país.

Referindo-se aos resultados de 161 casos comprovados com base nos testes feitos no laboratório do Gana, o chefe de Estado considerou que “o quadro é muito sombrio” e “deveras preocupante”.

“É caso para perguntar quantos casos positivos teriam sido encontrados se tivéssemos testados 1.000 ou 2.000 casos em vez de 312 enviados ao laboratório no Gana?”, questionou Evaristo Carvalho.

“A situação alterou-se profundamente, claro que não me refiro à realidade em si, mas à nossa apreensão da mesma”, lamentou o Presidente são-tomense, que fez “um veemente apelo” à comunidade internacional com vista a criar condições para a instalação de um laboratório no país.