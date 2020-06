“O nosso entendimento é que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país”, disse Bolsonaro num evento realizado na sede do Governo, em Brasília, após referir-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o presidente da câmara alta do Congresso, Davi Alcolumbre, e presidente da Câmara baixa parlamentar, Rodrigo Maia.

A declaração aconteceu durante um ato realizado no Palácio do Planalto assistido por políticos e também por Toffoli. A declaração de Bolsonaro destoou do tom usado frequentemente nos últimos meses ao referir-se aos chefes dos outros poderes.

“Deputados, senadores, membros do Supremo Tribunal Federal, principalmente com paz, tranquilidade, todos conhecendo nossa responsabilidade, é que podemos levar o Brasil para o local onde [o país] deveria estar”, acrescentou o Presidente brasileiro.

Até há algumas semanas, o chefe de Estado brasileiro participava frequentemente em manifestações organizadas pelos seus apoiantes que pediam o fecho do Congresso e do STF para instaurar um regime militar.