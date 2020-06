Segundo informações publicadas pelos ‘media’ locais, os ‘hackers’ publicaram dados cadastrais, como endereços, números de documentos e telefones pessoais dos atingidos em ‘links’, entretanto apagados pelo Twitter.

Além do chefe de Estado brasileiro, foram alvo do ataque os seus filhos envolvidos na atividade política, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro.

Também tiveram informações pessoais divulgadas ilegalmente os ministros da Educação, Abraham Weintraub, a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, além de outros apoiantes conhecidos do Presidente brasileiro como o empresário Luciano Hang.

O Partido dos Trabalhadores (PT), que faz oposição ao Governo, destacou hoje de manhã, também no Twitter, uma reportagem de um ‘site’ de notícias chamado Diário do Centro do Mundo sobre uma alegada tentativa de filiação ocorrida no seu sistema interno que usou o nome, dados e documentos do Presidente brasileiro, atualmente sem partido, e de seu filho Carlos Bolsonaro, filiado no partido Republicanos.