O chefe de Estado do Chile tinha anunciado no sábado que iria remodelar o seu executivo, em resposta a protestos populares que o levaram a decretar o recolher obrigatório e a enviar militares para as ruas.

Piñera nomeou Gonzalo Blumel, de 41 anos, que atuava como secretário geral da Presidência, para liderar o Ministério do Interior e da Segurança Pública, substituindo Andrés Chadwick, que foi fortemente criticado pelo seu papel na gestão da ordem pública durante os protestos que começaram a 18 de outubro, com a polícia e as Forças Armadas posicionadas nas ruas em grande parte do país.

O economista liberal Ignacio Briones, de 46 anos, sucede a Felipe Larraín no Ministério das Finanças.

O líder político chileno mudou também os ministros das áreas da Secretaria Geral da Presidência, da Secretaria Geral do Governo, da Economia, do Trabalho, dos Bens Nacionais e do Desporto.

"O Chile não é o mesmo de há algumas semanas. O país mudou e o Governo também precisa de mudar para enfrentar estes novos desafios e tempos", disse o Presidente Sebastián Piñera em referência aos protestos dos últimos dez dias, que já fizeram vinte mortos.