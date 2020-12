"Irei propor a reconstituição da Comissão Especializada de Cultura do CRUP de forma a promover uma maior coordenação e complementaridade entre as estratégias culturais das diferentes universidades públicas", anunciou António de Sousa Pereira durante uma intervenção no "Encontro Nacional Universidade e Cultura #1", esta manhã, no Porto.

O reitor da Universidade do Porto, falando naquele momento enquanto presidente do CRUP, aproveitou a presença dos ministros da Cultura, Graça Fonseca, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para apelar a uma maior cooperação no domínio da cultura entre as universidades portuguesas, salientando que as universidades devem assumir-se como instituições culturais de referência.

"A cultura não pode estar à margem do ensino superior sob pena de comprometer não só crescimento intelectual e cívico dos estudantes universitários como também a sua própria preparação técnico-científica", alertou, acrescentando que é necessário que as universidades colaborem mais e de forma "mais consequente em iniciativas culturais".

Para o CRUP, é necessário reforçar e expandir a cooperação cultural entre instituições promovendo o acesso aos museus e ao seu património material e imaterial, definindo uma programação cultural regular e atrativa que permita aproximar a universidade e os cidadãos.

"As instituições de ensino superior não podem estar encerradas em torres de marfim fazendo circular o conhecimento e a cultura apenas no estrito reduto da sua comunidade académica, pelo contrário, às universidades exige-se abertura à sociedade, capacidade de diálogo com as instituições e grupos sociais mais influentes tendo em vista a democratização do saber", disse.

No mesmo encontro organizado pela Universidade do Porto, a ministra da Cultura, Graça Fonseca assumiu o compromisso de alargar o Plano Nacional das Artes (PNA) ao ensino superior, garantindo que a cultura é uma presença permanente e ativa em todas as fases da educação dos alunos.

Antes, o Ministro do Ensino Superior, tinha já desafiado as universidades portuguesas a dinamizar, durante a Presidência Portuguesa, no quadro da rede europeia de instituições, um programa que estimule "efetivamente" a articulação entre a cultura e o ensino superior.