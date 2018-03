Ye Jianming, fundador e presidente da CEFC China Energy, que no ano passado adquiriu as seguradoras da Associação Mutualista Montepio, está "sob investigação" das autoridades na China, informou hoje a revista chinesa de informação económica Caixin.

Com sede em Xangai, a “capital” económica da China, o CEFC está no processo de compra das seguradoras do Montepio e a negociar a compra da Partex, petrolífera detida em 100% pela Fundação Calouste Gulbenkian.