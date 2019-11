Dulce Rocha pede uma maior "cooperação institucional" na sinalização, acompanhamento e resolução de casos envolvendo pessoas sem-abrigo.

O IAC divulgou hoje um comunicado em que alerta "para a necessidade de uma reflexão humanizada sobre as vulnerabilidades das pessoas em situação de sem-abrigo" e defende "uma ação integrada, concertada nos diversos domínios, para uma maior eficácia na inclusão destas pessoas".

"Com a averiguação que tem sido levada a cabo pelas autoridades e entidades competentes e com os novos elementos noticiados, o IAC aguarda as decisões que forem entendidas adequadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Família e Menores de Lisboa", adianta o comunicado.

De acordo com a PJ, a mãe do recém-nascido, que não apresentava sinais de consumos de drogas ou perturbações mentais, agiu sozinha e nunca revelou a gravidez a ninguém, vivendo numa situação "muito precária na via pública". O parto foi feito na rua, nas imediações do local onde foi encontrada a criança.

As autoridades receberam pelas 17:30 de terça-feira o alerta para um recém-nascido encontrado no lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto de Santa Apolónia, junto a um estabelecimento de diversão noturna.

O recém-nascido foi descoberto por um sem-abrigo, ainda com vestígios do cordão umbilical. O bebé, saudável, recebeu cuidados hospitalares e poderá ter alta em breve.