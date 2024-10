“Apelo a todos os membros do influente grupo BRICS para que utilizem todas as suas capacidades coletivas e individuais para pôr fim à guerra em Gaza e no Líbano”, declarou Massoud Pezeshkian durante um discurso na Rússia, que contou também com a presença do homólogo russo, Vladimir Putin.

Este ano, o Irão aderiu formalmente aos BRICS, um grupo criado em 2009 e cujo acrónimo deriva dos primeiros cinco membros desta organização: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início deste ano, aderiram à organização o Irão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia.

Os comentários do Presidente iraniano surgem numa altura em que o Irão está a conduzir uma intensa campanha diplomática para promover o cessar-fogo em Gaza e no Líbano, bem como para aliviar as tensões regionais.

Israel prometeu fazer o Irão pagar pelo disparo de cerca de 200 mísseis contra o seu território a 01 deste mês, o que suscitou o receio de uma conflagração regional.

Teerão afirma ter agido em retaliação aos ataques israelitas no Líbano, no final de setembro, que mataram um general iraniano e o líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, que Teerão apoia financeira e militarmente.

O Irão não reconhece o Estado de Israel e fez do apoio à causa palestiniana um dos pilares da sua política externa desde a Revolução Islâmica de 1979.