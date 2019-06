"Esperamos que a Europa resista à guerra económica dos Estados Unidos contra o Irão e que cumpra com as suas obrigações no JCPOA" (sigla em inglês do acordo nuclear), asseverou.

Hassan Rouhani considerou que o JCPOA foi "um passo importante para o desenvolvimento da estabilidade e da segurança na região", mas assinalou que não pode manter-se nessa via "quando os Estados Unidos se retiraram do acordo e os outros negociadores não cumprem as suas obrigações".

Não obstante, afirmou que "ainda existe uma oportunidade para salvar este acordo e que a União Europeia pode ter um papel positivo" nesse processo.

Maas, que tinha coordenado com a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, viajou para o Irão com o objetivo de convencer as autoridades iranianas dos esforços da Europa para Salvar o acordo e para aliviar as tensões entre Teerão e Washington.

Estas tensões registaram uma escalada em finais de abril, quando Washington acabou com as isenções concedidas pelos oito países à compra de petróleo iraniano e classificou como grupo terrorista a Guarda Revolucionária do Irão.

Pouco depois, os Estados Unidos decidiram aumentar o destacamento de militares no Médio Oriente, criando uma situação que Maas qualificou como explosiva.

O ministro alemão sublinhou, ainda, que a UE está a desenvolver todos os esforços para "compensar a retirada dos Estados Unidos" do pacto nuclear, reconhecendo que "não pode haver milagres".

O pacto nuclear pretendia limitar o programa atómico do Irão em troca do levantamento de sanções internacionais.