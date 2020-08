“As forças obscuras, tanto dentro como fora das nossas fronteiras, têm perturbado o nosso crescimento e prosperidade. Durante demasiado tempo prosperaram dividindo-nos”, disse Mnangagwa numa mensagem televisiva à nação a partir do Palácio Presidencial.

“Aqueles que promovem o ódio e a desarmonia nunca vencerão, as maçãs podres que tentarem dividir o nosso povo e enfraquecer o nosso sistema serão eliminadas”, acrescentou o chefe de Estado, adiantando que “o bem triunfará sobre o mal”.

Esta é a primeira declaração pública do chefe de Estado do Zimbabué após a campanha anti-oposição lançada na sequência de uma manifestação de protesto contra a corrupção governamental na passada sexta-feira, que não teve muita adesão devido às medidas de contenção do coronavírus, mas em que dezenas de pessoas foram detidas e algumas espancadas pelas forças de segurança.

O principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), afirma que pelo menos 60 militantes foram detidos antes, durante e depois destes protestos, e que alguns dos seus membros continuam a ser vítimas de assédio por parte da polícia.

Entre os detidos encontrava-se o conhecido escritor Tsitsi Dangarembga, cujo último romance “This Mournable Body” foi nomeado para o prémio britânico Booker Prize, que foi detido durante a manifestação e libertado no dia seguinte.