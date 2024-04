Segundo os decretos presidenciais consultados hoje pela Lusa, Esterline Gonçalves Género foi nomeado embaixador em Lisboa, substituindo António Quintas, exonerado em fevereiro.

Esterline Género é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal, mestre em diplomacia e Relações internacionais, pela Escola Diplomática de Madrid, Espanha, e Doutorado em Ciências Sociais na especialidade de Desenvolvimento Socioeconómico, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Portugal.

Além de diplomata de carreira, é também professor universitário e escritor.

O Presidente são-tomense nomeou também o embaixador Alberto Neto Pereira para embaixador na República da Guiné Equatorial, em substituição de Ângela Costa que é ministra da Saúde desde janeiro.

Alberto Pereira foi ministro dos Negócios Estrangeiros e demitiu-se do cargo em julho do ano passado após declarações polémicas em que considerou que Portugal e Angola não prestavam ajuda suficiente ao ensino do português na Guiné Equatorial.

Carlos Vila Nova também deu por finda a comissão de serviço que de Elisa Pereira Afonso de Barros como embaixadora no Gabão, tendo nomeado para o cargo Vasco Hugo dos Ramos Bonfim.

Segundo a Presidência da Republica, a exoneração e nomeações “foram feitas sob proposta do Governo” e formalizadas através dos decretos presidenciais assinados na sexta-feira.