Quando as autoridades chegaram esta quarta-feira a casa do presidente sul-coreano depararam-se com uma "fortaleza". Barricadas, arame farpado e bloqueios de veículos foram instalados no exterior do complexo de Yoon Suk Yeol, ao mesmo tempo que apoiantes se reuniam junto à sua casa.

Após terem ultrapassado estes obstáculos, o presidente acabou por ser detido pelas autoridades pelas 10h33 [1h33 em Lisboa]. Depois de uma primeira tentativa falhada de deter Yoon, no início de janeiro, agentes do CIO e da polícia chegaram esta quarta-feira em grande número, antes de amanhecer, à residência presidencial, num bairro nobre de Seul, onde o antigo procurador permanece sem sair há semanas.

A casa do presidente sul-coreano fica em Hannam-dong, um bairro rico de Seul, conhecido pelas suas casas luxuosas, que são das mais caras do país.

Yoon mudou-se para a residência no topo da colina com Kim Keon-hee, a primeira-dama, em 2022, depois de se recusar a residir na Casa Azul presidencial – assim designada pelos seus milhares de azulejos azuis.

Escolheu o complexo depois de criticar a centenária Casa Azul como um símbolo de exuberância imperial, sendo o primeiro líder sul-coreano na história moderna a recusar-se a viver ali.