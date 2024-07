“A interação russo-chinesa nos assuntos mundiais é um dos principais fatores de estabilização na arena internacional”, argumentou o líder russo durante a reunião com o seu homólogo chinês, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS).

Este é o segundo encontro entre Putin e Xi em menos de dois meses — e o quinto desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022 – depois do encontro na China em meados de maio, naquela que foi a primeira viagem do líder russo ao estrangeiro após a sua reeleição para um quinto mandato.

Putin e Xi têm já marcada nova reunião em outubro próximo, durante a cimeira de líderes dos BRICS, na cidade russa de Kazan.

Antes da reunião de hoje em Astana, o Kremlin lembrou que a Rússia e a China cooperam em todas as áreas, “incluindo as mais sensíveis”.

O intercâmbio comercial entre Moscovo e Pequim ultrapassou os 200 mil milhões de euros, segundo o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, mas a agenda da reunião não se limitou a matérias económicas.

Já durante o encontro presencial na China, os dois presidentes tinham demonstrado consenso sobre questões globais, como os conflitos na Ucrânia e em Gaza, o multilateralismo e o comércio, marcando distância das posições ocidentais.

Hoje, Putin garantiu que as relações com a China atravessam “o melhor período da sua história”, ao mesmo tempo que insistiu que a cooperação bilateral “não é dirigida contra ninguém” e que Moscovo e Pequim não criam “blocos ou alianças”.

Ambos os líderes voltaram a falar sobre a Ucrânia e concordaram que as discussões sobre uma saída para a crise no leste da Europa que não inclua a Rússia não podem prosperar, segundo o porta-voz do Kremlin.

Outra das reuniões que Putin hoje realizou foi com Erdogan, com quem o Presidente russo tencionava reunir-se no início do ano no âmbito de uma visita à Turquia, que acabou por não acontecer.

O Presidente turco encorajou Putin a visitar a Turquia “o mais rapidamente possível”, proposta à qual o líder russo respondeu afirmativamente.

Putin referiu-se à cooperação russo-turca no domínio do turismo e lembrou que só no ano passado cerca de sete milhões de russos visitaram a Turquia.

Também hoje, o líder russo reuniu-se também com os líderes do Cazaquistão, Azerbaijão, Mongólia e Paquistão.

Na quinta-feira, à margem da cimeira, Putin planeia realizar uma breve reunião com o Presidente em exercício do Irão, Mohammad Mokhber, cujo país se tornou membro da Organização de Cooperação de Xangai em julho de 2023.

A OCS, criada em 2001, é atualmente composta pela China, Índia, Irão, Cazaquistão, Quirguizistão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão, prevendo-se que a Bielorrússia se torne o seu décimo membro, o que deve ficar firmado nesta cimeira.