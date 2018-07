O debate sobre o projeto centrista e as propostas de alteração do PSD e do BE foi atribulado desde o início na Comissão de Orçamento e Finanças, depois de o deputado do PSD António Leitão Amaro ter defendido que fosse cumprido o acordado e concluídos hoje os dois processos legislativos – finanças locais e fim do adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Ainda sem o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a constitucionalidade das propostas de alteração do PSD ao projeto do CDS-PP, as duas bancadas da direita insistiram na votação, numa altura em que nem o PCP nem o BE tinham antecipado qual o seu sentido de voto.

Pela aritmética parlamentar, bastaria a abstenção do BE, por exemplo, para o projeto dos centristas passar e obrigar à descida do imposto e do preço dos combustíveis.

O deputado do PS João Paulo Correia acusou o PSD de usar um estratagema e fazer “depender a sua votação na lei das finanças locais" ao que acontecesse a seguir no ISP, lembrando que ainda faltava um parecer solicitado pela comissão, pedido que serviu para adiar a votação na especialidade na semana passada.