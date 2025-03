O IPMA prevê para esta quarta-feira "precipitação, em especial no Sul e Centro, com queda de neve na Serra da Estrela", a partir do meio da tarde.

Vai ser visível "neblina ou nevoeiro matinal" um pouco por todo o país.

Na Grande Lisboa e no Sul vão surgir "períodos de chuva ou aguaceiros a partir da manhã, que poderão ser localmente intensos e ocasionalmente acompanhados de trovoadas".

Vai também fazer-se sentir uma "pequena descida de temperatura", com as mínimas a oscilarem entre os -1ºC (Bragança) e os 11ºC (Faro) e as máximas entre os 8ºC (Guarda) e os 18ºC (Faro).

Aviso amarelo para quinta-feira

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes quatro distritos do sul de Portugal continental vão estar com aviso entre as 03:00 e as 18:00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora (km/h), em especial na faixa costeira, entre as 12:00 e as 18:00 de quinta-feira.

Guarda e Castelo Branco estão igualmente com aviso amarelo, mas por causa da queda de neve acima de 1.500 metros entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra devido à agitação marítima entre as 00:00 e as 12:00 de sexta-feira.

Por causa da ondulação, Faro vai estar sob aviso amarelo entre as 15:00 de quinta-feira e as 00:00 de sexta-feira e entre as 00:00 e as 12:00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros.

Também o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 90 km/h entre as 15:00 de hoje e as 15:00 de quinta-feira.

Nas regiões montanhosas da ilha da Madeira o aviso de vento com rajadas até 120 km/h vai estar em vigor entre as 18:00 de hoje as 12:00 de quinta-feira.

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima entre as 21:00 de hoje e as 14:00 de quinta-feira, passando depois a amarelo, prevendo-se onde noroeste com 05 a 06 metros.

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo a informação disponibilizada pelo IPMA, o agravamento do estado do tempo está associado à depressão Konrad que estará centrada hoje a oeste da Península Ibérica e a norte do arquipélago da Madeira.

Esta depressão, de acordo com o IPMA, ficará estacionária a norte dos Açores, não afetando diretamente o estado do tempo no continente e no arquipélago da Madeira.