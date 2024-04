A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou hoje que está prevista para sábado uma massa de ar com poeiras proveniente do norte de África que poderá afetar a qualidade do ar no Algarve, Lisboa e interior do país.

Segundo a APA, esta massa de ar oriunda dos desertos do norte de África e que irá atravessar maioritariamente Espanha terá em Portugal “um incremento pouco significativo nas concentrações de partículas no ar”. A APA sublinha que em caso de precipitação haverá uma melhoria da qualidade do ar com arrastamento das partículas nas denominadas ‘chuvas de lama’. Nestes casos, as autoridades de saúde recomendam à população que permaneça preferencialmente em casa, que use máscara nas saídas para a rua e evite atividades desportivas ao ar livre. Há pouco menos de um mês, o território português foi também afetado por poeiras proveniente dos desertos do norte de África.