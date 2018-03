A Proteção Civil prevê que durante todo o dia de hoje haja "uma pequena subida" dos níveis da água na bacia do Tejo e manteve por isso o Plano Especial de Emergência no nível azul.

Em comunicado emitido hoje de manhã, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirma que o caudal do rio Tejo continua com variações, apresentando um valor médio de 1.000 metros cúbicos por segundo.

“As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas valores com alguma flutuação entre os 800m3/s e 1400m3/s no conjunto das barragens”, afirma a nota, adiantando que “durante todo o dia irá sentir-se uma pequena subida das alturas hidrométricas”.

Segundo o CDOS de Santarém, “o regresso total das águas ao seu leito normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária”.

A nota adianta que no distrito se encontram atualmente apenas submersas a estrada 590, entre Couço e Santa Justa, no concelho de Coruche, e a ponte dos Alcaides/Almajões, no de Santarém.

A Comissão Distrital de Proteção Civil mantém o nível de alerta do Plano Especial de Emergência na Bacia do Tejo no nível Azul, o mais baixo, mantendo as recomendações às populações ribeirinhas para que retirem equipamentos e animais de zonas normalmente inundáveis e que não atravessem, com viaturas ou a pé, estradas ou zonas alagadas.