A previsão aponta também para possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia e vento fraco a moderado a predominar do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul e descida acentuada da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda, em Évora, Beja e Setúbal) e os 13 (em Aveiro) e as máximas entre os 11 (na Guarda) e os 18 (em Braga).

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio, que é o instante em que o Sol, na sua órbita vista da Terra, cruza o plano do equador celeste, assinala o começo da primavera, no hemisfério norte, e do outono, no hemisfério sul.

Nos equinócios, o dia e a noite duram o mesmo tempo.