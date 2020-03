O termo de identidade e residência, a medida de coação menos gravosa, implica, além da identificação do detido e da indicação da sua residência, a obrigatoriedade de o arguido comparecer perante as autoridades sempre que notificado e de comunicar qualquer mudança de residência ou ausência por mais de cinco dias.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que entre as 00:00 de domingo e as 20:00 de terça-feira foram registadas 27 detenções por “violação das regras” do estado de emergência decretado devido à pandemia da doença covid-19.

No mais recente boletim epidemiológico divulgado sobre a situação do covi-19 pelo Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE, na terça-feira, a região tinha o registo de 16 casos confirmados de infeção, mais quatro do que na segunda-feira.

No que diz respeito à origem destes casos, "15 têm uma proveniência de fora da região: cinco da Holanda, três dos Emirados Árabes Unidos, uma do Reino Unido, uma de Espanha e cinco pessoas de Portugal, da região de Lisboa e Vale do Tejo". Apenas um caso foi de transmissão local.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Em Portugal, segundo o balanço oficial de terça-feira, o mais recente, há 33 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.