Na sua primeira entrevista televisiva depois do incidente, Frederiksen garantiu que vai continuar a trabalhar principalmente a partir do seu gabinete.

A primeira-ministra dinamarquesa não adiantou pormenores sobre a agressão, mas sublinhou que é “muito intimidante quando alguém ultrapassa o último limite físico que temos”.

“Há um certo choque e surpresa nisso. […] Provavelmente foi também uma acumulação de muitas outras coisas. Ameaças durante um longo período de tempo nas redes sociais que se agravaram, especialmente após a guerra no Médio Oriente. Gritar num espaço público. Talvez isso tenha sido a gota de água. Como ser humano, sinto-me atacado”, disse Frederiksen.

“Mas não tenho dúvidas de que foi o primeiro-ministro que foi atingido. Desta forma, torna-se também uma espécie de ataque a todos nós. Preferia uma Dinamarca em que o primeiro-ministro pudesse ir trabalhar de bicicleta sem estar preocupado. Sou Mette na minha essência, mas sou a primeira-ministra do país. Portanto, uma instituição que não deve ser atacada como a polícia”, prosseguiu.

Um homem polaco de 39 anos, residente na Dinamarca, foi detido e mantido em prisão preventiva até 20 de junho sob a acusação preliminar de violência contra uma pessoa em serviço público.

Na Dinamarca, as acusações preliminares estão a um passo das acusações formais, mas permitem que as autoridades mantenham os suspeitos de crimes sob custódia durante a investigação.

O motivo da agressão não é claro. Em tribunal, o polaco, que não foi identificado, terá elogiado Frederiksen como “uma excelente primeira-ministra” e os investigadores suspeitam que estava sob a influência de drogas e embriagado na altura do incidente, que ocorreu pouco antes das 18:00 locais de sexta-feira.

Segundo os meios de comunicação social, o homem dirigiu-se a Frederiksen e empurrou-a com força quando ela passava por uma das principais praças de Copenhaga. O homem bateu-lhe no braço direito com o punho cerrado.

Frederiksen não apareceu em público desde o ataque e não participou em eventos públicos do partido quando começaram a ser conhecidos os resultados das eleições de domingo para o Parlamento Europeu. O seu partido, os sociais-democratas, foi derrotado na votação.

Frederiksen, 46 anos, é primeira-ministra da Dinamarca desde 2019.