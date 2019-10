As consultas de psiquiatria na infância e adolescência são as que surgem com maiores tempos padrão, podendo chegar aos 90 minutos. Estes tempos passam a ter de ser aplicados tanto no serviço público como no privado.

De acordo com o Regulamento dos Tempos Padrão das Consultas Médicas, definido pela Ordem dos Médicos, na medicina geral e familiar as primeiras consultas de adulto passam a ter um tempo recomendado de 30 a 60 minutos, enquanto as consultas de seguimento marcadas com um intervalo de 12 meses da última terão entre 20 a 30 minutos de tempo recomendado.

As consultas por doença aguda têm um tempo padrão recomendado entre 15 e 20 minutos.

No caso dos doentes complexos, com comorbilidades e doenças crónicas, o tempo recomendado para as consultas é entre 30 a 60 minutos.